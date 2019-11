Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge erklärte, die Leistungen der Mannschaft in den vergangenen Wochen hätten gezeigt, dass Handlungsbedarf bestehe.

"Uli Hoeneß, Hasan Hasan Salihamidzic und ich haben mit Niko auf dieser Grundlage am heutigen Sonntag ein offenes und seriöses Gespräch geführt mit dem einvernehmlichen Ergebnis, dass Niko nicht mehr Trainer des FC Bayern ist. Wir alle bedauern diese Entwicklung." Rummenigge sagte, er bedanke sich im Namen des FC Bayern bei Kovac für dessen Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison.

Kovac erklärte, er denke, die Entscheidung sei zum jetzigen Zeitpunkt die richtige für den Klub. Der 48-Jährige hatte schon nach dem Spiel gegen Frankfurt am Samstagnachmittag wenig Zuversicht für eine dauerhafte Weiterbeschäftigung gezeigt.

Niko Kovac am Sonntagabend in München

Kovac hatte den Trainerposten in München zu Beginn der vorigen Saison übernommen. Schon in seiner ersten Saison als Münchner Cheftrainer war der frühere Bayern-Profi in die Kritik geraten. Mit dem Gewinn des Doubles aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal verdiente er sich aber eine vorläufige Weiterbeschäftigung. Kovac' Vertrag lief ursprünglich bis zum Sommer 2021.