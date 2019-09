Um aber bei Bedarf schnell verlässliche Daten zu haben, sprechen sich auch die größeren Kliniken in Mitteldeutschland für ein Meldesystem aus. Zugleich verweisen die Ärzte darauf, dass bestimmte Häufungen auch schlicht dem Zufall geschuldet sein können. So komme es vor, "dass eine seltene Erkrankung für eine lange Zeit nicht aufgetreten ist, und dann plötzlich mehrere Kinder nacheinander betroffen sind", erklärte Prof. Dr. Mario Rüdiger vom Universitätsklinikum Dresden dem MDR Gesundheitsmagazin "Hauptsache Gesund". "Hier muss man Wachsamkeit an den Tag legen, aber nicht in Panik verfallen".