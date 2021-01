Corona-Pandemie Vielen Studierende fehlt der Austausch mit Kommilitonen

Der Campus der TU Dresden liegt verwaist im Winternebel. Die Fahrradständer sind leer, die meisten Räume dunkel. Nur in den Laboren huschen einzelne Menschen in weißen Kitteln an den Fenstern vorbei. Seminare und Vorlesungen finden fast ausschließlich digital statt. So wie überall. Cornelius Baier ist zu Besuch in Dresden. Eigentlich studiert er an der Hochschule Zittau/Görlitz und engagiert sich dort auch im Studierendenrat, kurz StuRa.