Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat sechs Klagen gegen den geplanten Bau eines Tunnels zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland abgelehnt. Damit gibt es nun auch von deutscher Seite aus grünes Licht für das umstrittene Milliardenprojekt in der Ostsee. In Dänemark liegt das Baurecht bereits seit 2015 vor.