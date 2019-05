So kann eine Narkoseanlage aussehen, mit der Ferkel vor der Kastration betäubt werden. Bildrechte: dpa

Dorit Nynhuis züchtet in Theeßen in Sachsen-Anhalt etwa 40.000 Ferkel pro Jahr. Sie könnte sich theoretisch die 10.000 Euro für so ein Narkosegerät leisten. Aber Nynhuis hat gesundheitliche Bedenken: Ihr geht es um ihre Mitarbeiter, die das potenziell leberschädigende Narkosegas einatmen könnten.



Denn jede Menge Gas ströme an den Masken vorbei in die Umgebung, da die Ferkelköpfe unterschiedlich groß seien, so Nynhuis. "Ich bin mir im Moment nicht sicher, ob das nicht ein zu hohes Risiko für den Menschen ist." Schließlich stünden ihre Mitarbeiter bei einer Einführung nicht nur ein bis zwei Minuten, sondern auch mal sechs Stunden an dem Narkosegerät.