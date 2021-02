Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in Köln das Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" eröffnet. Per vorab aufgezeichneter Videobotschaft sagte er, Juden hätten die deutsche Geschichte mitgeprägt und die Kultur leuchten lassen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner vorab aufgezeichneten Ansprache zum Auftakt des Festjahres "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland". Bildrechte: dpa

Das gelte in der Philosophie, in der Literatur, Malerei und Musik wie auch in der Wissenschaft, der Medizin und der Wirtschaft. Zugleich forderte Steinmeier ein entschiedenes Eintreten gegen diejenigen, die jüdisches Leben in Deutschland noch oder wieder infrage stellten. Die Bundesrepublik sei nur vollkommen, wenn Juden sich hier ganz zu Hause fühlten.