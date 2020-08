Zwei Tage nach den verheerenden Explosionen sind in Beirut 16 Menschen festgenommen worden. Die Militärstaatsanwaltschaft teilte mit, dabei handele es sich vor allem um Mitarbeiter der Hafenverwaltung und der Zollbehörde. In Gewahrsam seien aber auch Verantwortliche für Wartungsarbeiten und Arbeiter, die an Bauarbeiten am explodierten Hangar Nr. 12 beteiligt waren. Unklar blieb, was genau den Verhafteten vorgeworfen wird.