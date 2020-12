Ab Dienstag können rund 27 Millionen Deutsche aus Corona-Risikogruppen die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums soll nach Angaben eines Sprechers am Morgen in Kraft treten. Anspruchsberechtigt sind Menschen über 60 Jahre und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen.

Die Ausgabe der Schutzmasken erfolgt in einem stufenweisen Verfahren. Von Dienstag an sollen Betroffene zunächst drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Dazu haben sie Zeit bis zum 6. Januar. Dem Ministerium zufolge genügt dafür die Vorlage des Personalausweises "oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen". Zur Abholung kann auch eine andere Person bevollmächtigt werden.