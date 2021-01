Hörer machen Programm Wie wirkt sich die FFP2-Maskenpflicht auf Stoffmasken-Hersteller aus?

Hauptinhalt

Ab heute gilt in Sachsen FFP2-Maskenpflicht in Bus und Bahn oder beim Einkaufen. MDR AKTUELL-Hörer Torsten Reiffarth aus Zwenkau meint darum: Viele Textilfirmen, die sich mit der Produktion von Gesichtsmasken aus Stoff durch die Corona-Zeit gerettet haben, wird das in ernsthafte wirtschaftliche Probleme bringen. Hinzu kommt, dass notwendige technische Anschaffungen zur Produktionsaufnahme von Gesichtsmasken aus Stoff nicht unerheblich von Staat gefördert wurden. War das jetzt alles umsonst?"