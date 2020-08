Weihnachtsmärkte soll es trotz der Corona-Krise auch in diesem Jahr geben. Mitteldeutsche Städte wie Dresden, Leipzig, Erfurt und Magdeburg bereiten sich daher bei hochsommerlichen Temperaturen schon auf die Weihnachtssaison vor.

Klar ist jedoch auch, dass die Märkte unter anderen Bedingungen stattfinden werden als in den Vorjahren, wie die Ministerien und Sprecher der einzelnen Städte mitteilten. Einig sind sich alle in einem Punkt: In welcher Form Weihnachtsmärkte in diesem Jahr stattfinden werden, kann erst kurzfristig entschieden werden.

Weihnachtsmärkte als "gelebtes Kulturgut"

Sachsens Kultur- und Tourismusministerin Barbara Klepsch hat sich bereits bei einer Pressekonferenz Ende Juli dafür ausgesprochen, dass Weihnachtsmärkte in Sachsen auch in Pandemie-Zeiten stattfinden können. Als "ein Stück gelebtes Kulturgut" seien die Märkte nicht nur touristische Attraktionen, sondern auch wichtig für die "regionale Wertschöpfung", sagte eine Sprecherin des Ministeriums MDR AKTUELL.

In welcher Form die Märkte stattfinden können, hänge vom bis dahin aktuellen Infektionsgeschehen ab. Es handle sich um Einzelfallentscheidungen. "Es wird für jeden Markt ein Hygienekonzept geben müssen. Und wir werden sicher Einschränkungen hinnehmen müssen, die den Aufenthalt von mehreren Personen in geschlossenen Räumen oder Glühwein-Hütten betreffen", so die Sprecherin.

Leipzig und Dresden planen Märkte

So wie 2019 wird es auf dem Dresdner Striezelmarkt in diesem Jahr nicht aussehen. Bildrechte: dpa Für Ende August plane das Kultur- und Tourismusministerium ein "Weihnachtsmarkt-Forum" in Dresden, um Ideen und Erfahrungen auszutauschen.



Aktuell liefen die Abstimmungen zum Striezelmarkt, teilte ein Sprecher der Stadt Dresden mit. Auch in Leipzig wird geplant, einer Sprecherin der Stadt zufolge jedoch "in alle Richtungen". Zwar werde ein Hygienekonzept erarbeitet, Genaueres hänge jedoch von der im Winter gültigen Corona-Schutzverordnung des Landes ab.

Magdeburg: Mehr Abstand und mehr Flächen

Ähnlich ist die Situation in Sachsen-Anhalt: Hinsichtlich der steigenden Infektionszahlen sei zum aktuellen Zeitpunkt keine rechtssichere Einschätzung möglich, teilte eine Sprecherin des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration Sachsen-Anhalt mit. Die Landesregierung befinde sich aber im Gespräch mit einzelnen Betreibern von Weihnachtsmärkten. Zusätzlich zu obligatorischen Abstands- und Hygieneregelungen seien auch Zugangsbegrenzungen sowie räumliche Entzerrungen denkbar.

Um den Händlern und Schaustellern in der Corona-Krise mehr Einnahmen zu ermöglichen, erwägt die Stadt Magdeburg eine einmalige frühere Öffnung des Weihnachtsmarktes am 19. November. Der Stadtrat werde über den Vorschlag von Verwaltung und Magdeburger Weihnachtsmarkt GmbH am 3. September entscheiden.