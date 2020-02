Die 500-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am frühen Samstagmorgen kontrolliert gesprengt worden. Weil der Zünder stark verkrustet war, konnte die Bombe nicht entschärft werden. Die Explosion war bis Teltow-Seehof, Zehlendorf und Lichtenrade zu hören. Sprengmeister Mike Schwitzke sagte dem RBB, dass die 500 Kilogramm schwere Bombe doppelt so groß wie die Bomben gewesen sei, die sonst in Potsdam gefunden werden.

Der Bombemkrater nach der Sprengung. Bildrechte: dpa

Die Fliegerbombe englischer Bauart war am Freitag bei Baggerarbeiten am Rande eines Wohngebietes gefunden worden. Ein Sperrkreis von 1.000 Metern um den Fundort im Nordosten der Gemeinde wurde eingerichtet. Er reichte bis in die angrenzenden Orte Teltow und Kleinmachnow. Um den Fundort sind Wohnhäuser, Geschäfte und einige Pensionen.



Für die Sprengung hatten rund 3.200 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Sie konnten die Zeit in zwei Notquartieren - dem Rathaus und einer Sporthalle - verbringen.