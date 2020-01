Einen Tag nach dem Absturz eines ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran mit 176 Toten verdichten sich die Hinweise auf eine technische Ursache. Sowohl ein vorläufiger Bericht der iranischen Ermittler als auch Einschätzungen westlicher Geheimdienste tendieren in diese Richtung.

Die Erkenntnisse der iranischen Luftfahrtbehörde basieren auf Augenzeugenberichten. Demnach wurde sowohl vom Boden als auch von einer anderen Maschine aus beobachtet, dass die Boeing 737-800 von Ukrainian International Airlines bereits in der Luft in Brand geriet.

Dem Bericht zufolge hatte die Maschine kurz nach dem Start am Mittwoch in Teheran technische Probleme. Flug PS752 habe noch versucht, zurück zum Flughafen zu fliegen. Sie sei aber am Boden zerschellt und explodiert. Die Autoren bezeichnen den Vorfall als "Unfall".