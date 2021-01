Bei der Suche nach dem offenbar abgestürzten Passagierflugzeug vor der indonesischen Küste haben Rettungskräfte Leichenteile und Trümmer aus dem Meer geborgen. Der Leiter der medizinischen Abteilung der Polizei in Jakarta sagte, er habe Säcke erhalten, die Gegenstände enthielten, die vermutlich aus dem Flugzeug stammten, sowie menschliche Überreste. Offenbar ist die Maschine in der Nähe mehrerer beliebter Ausflugsinseln vor der Küste Javas ins Meer gestürzt.

Außerdem gibt es Hinweise auf den Flugschreiber. "Wir haben an zwei Punkten Signale empfangen, dies könnte die Black Box sein, wir werden nachforschen", sagte Bagus Puruhito, Leiter des lokalen Such- und Rettungsdienstes Reportern an Bord eines militärischen Aufklärungsschiffs. An der Suchaktion vor der Küste der indonesischen Hauptstadt waren neben der Polizei und Marine auch zehn Kriegsschiffe, Helikopter und zahlreiche Taucher beteiligt.