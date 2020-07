Die Flussperlmuschel sei eine kleine Diva, findet Thomas Findeis, der im Landratsamt Vogtlandkreis für den Naturschutz zuständig ist: "Sie stellt sehr hohe Anforderungen an die Wasserqualität und hat einen sehr komplizierten Vermehrungszyklus."

In Sachen Muschel-Nachzucht laufen bei Findeis die Fäden zusammen. Er betreut eine Zuchtstation bei Bad Brambach. In den ersten Lebensjahren seien die Muscheln besonders empfindlich, sagt Naturschützer Findeis: "Also hier geht man davon aus, dass nur etwa 10 von 4 Millionen Muschellarven das reproduktionsfähige Alter erreichen."