Die Mitarbeiter der Arbeitsagenturen bearbeiten derzeit Anträge auf Kurzarbeitergeld im Akkord. In Sachsen-Anhalt haben bis jetzt rund 19.000 Firmen Kurzarbeit angezeigt, in Thüringen etwa 21.000 und in Sachsen ca. 43.300. Knapp 40 Prozent aller sächsischen Betriebe sind davon betroffen. Christiane Obenaus ist die Teamleiterin für den Bereich Kurzarbeitergeld in der Arbeitsagentur Leipzig. "Ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt. Wir haben Krisenzeiten überstanden, 2009. Wir hatten das Hochwasser 2013. Das waren sehr stressige Zeiten", schildert sie "exakt". Aber so etwas wie jetzt habe sie noch nicht erlebt.