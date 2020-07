Ärzte und Forscher in Paris arbeiten an einer Studie zu Therapiemöglichkeiten, um Corona-Patienten mit Verlust des Geruchssinns wieder das Riechen zu lehren.

Menschen, die nicht mehr riechen können, leiden in der Folge häufig auch an psychischen Erkrankungen: "Wenn Menschen ihren Geruchssinn verlieren und nicht zurückbekommen, stellen wir eine echte Veränderung der Lebensqualität und ein nicht unerhebliches Maß an Depression fest", sagt Alain Corré, HNO-Arzt an der Pariser Hôpital-Fondation Rothschild. Auch das Essen sei eine ganz andere Erfahrung ohne den Geruchssinn, der eine zentrale Rolle beim Wahrnehmen von Geschmacksnuancen spielt.