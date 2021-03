Gleichberechtigt? Hausarbeit in Deutschland noch immer eher Frauensache

Frauenquoten sind in aller Munde. Ob es um den Frauenanteil in der Politik oder Spitzenposten in der Wirtschaft geht: Frauen melden ihren berechtigten Anspruch an. Dabei geht der Blick auf weniger sichtbare Bereiche manchmal vielleicht etwas unter – auf die eigenen vier Wände zum Beispiel: Die Rollenverteilung in deutschen Haushalten ist längst nicht so ausgeglichen, wie man es vielleicht glauben mag.