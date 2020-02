Mitteldeutschland Keine Einsätze für Jugendliche bei der Freiwilligen Feuerwehr?

Die Ölspur von der Straße fegen oder den Wasserschlauch halten – das geht für Jugendliche bei der Freiwilligen Feuerwehr in Thüringen nicht mehr. Der Grund: neue Regeln bei den Unfallkassen zum Schutz der Jugendlichen. Nicht unbedingt ein Anreiz zur Nachwuchsgewinnung, beschwert sich so manche Freiwillige Feuerwehr in Thüringen. Was steckt dahinter und wie sieht es in anderen Bundesländern aus?

von Niklas Ottersbach, MDR AKTUELL