Der TÜV Rheinland steht kurz vor der Markteinführung eines neuen Pool-Sicherheits-Zertifikats. Das teilte das Unternehmen der MDR-Wirtschaftsredaktion für das ARD-Magazin "Plusminus" mit. "Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass es eine regelmäßige Überprüfung der Sicherheit von öffentlichen Pools gibt", sagte Olaf Seiche, Tourismus-Experte bei TÜV Rheinland. Mit dem neuen Zertifikat sei bis Ende März 2020 zu rechnen, so Seiche. Es sei freiwillig und orientiere sich an den Kriterien der EU-Norm DIN 15288 Teil 2. "Es handelt sich hier um organisatorische Maßnahmen, die vom Schwimmbadbetreiber erbracht werden müssen. Ein Kernstück dabei ist es, eine aussagekräftige Risikoanalyse zu erstellen und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Schwimmbädern abzuleiten und durchzuführen." Für Ansauganlagen, die immer wieder die Ursache für tragische Badeunfälle sind, muss nach Aussage von Seiche die Sicherheit "durch organisatorische Maßnahmen" gewährleistet werden.