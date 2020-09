Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen haben die Freizeit der Deutschen und ihre Wünsche für die freie Zeit offenbar verändert. Drei Viertel der Menschen wollen gern spontan das tun, wozu sie gerade Lust haben. Fast genau so viele wollen sich mehr in der Natur aufhalten. Das ergab eine Studie für den "Freizeit-Monitor 2020" der Hamburger BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Auf Platz drei der Wunschliste steht demnach "etwas für seine Gesundheit tun". Es folgen Tagesausflüge und Unternehmungen mit Freunden außer Haus.

Die Pandemie hat der Studie zufolge auch das soziale Miteinander und die Aktivitäten in der Familie intensiviert. Die Deutschen unternehmen demnach mehr Tagesausflüge, gehen öfter campen und beschäftigen sich häufiger mit Karten- und Gesellschaftsspielen. Auch zu weniger beliebten Tätigkeiten haben sich viele Deutsche durchgerungen: Die Hälfte der Befragten erklärte, sie hätten in Corona-Zeiten lange aufgeschobene Dinge erledigt und etwa die Versicherungsunterlagen durchgesehen. Erwartungsgemäß gaben auch weniger Befragte an, in Bars und Kneipen zu gehen oder Sportveranstaltungen und Gottesdienste zu besuchen.