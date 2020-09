In Köln versammelten sich nach Angaben der Veranstalter rund 10.000 Demonstranten. In Bonn waren unter 3.000 Teilnehmern neben vielen Jugendlichen auch Wissenschaftler der Universität.

In Hamburg erlaubte das Verwaltungsgericht per Eilbeschluss, dass an drei geplanten Demonstrationen am Nachmittag jeweils 3.500 Menschen teilnehmen dürfen. Die Stadt wollte coronabedingt weniger Teilnehmer erlauben. In Bremen und München wurden je etwa 3.000 Demonstrierende gezählt. Die Kundgebung in München war wegen hoher Infektionszahlen abgesagt worden.