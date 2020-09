Nach Corona-Unterbrechung "Fridays for Future" zurück auf der Straße

In Sachsen wollen sich Aktivisten unter anderem in Grimma, Wurzen, Chemnitz und Zwickau beteiligen. In Dresden wollen Aktivisten vom Altmarkt durch die Innenstadt bis zum Alaunpark in der Dresdner Neustadt ziehen. In Leipzig soll es ein Bühnenprogramm auf dem Augustplatz geben. Außerdem beteiligt sich die Leipziger Nikolaikirche am globalen Klimastreik. In Sachsen-Anhalt sind Aktionen in Halle, Dessau-Roßlau und Wernigerode geplant. Den Magdeburger Domplatz wollen die Klima-Aktivisten in verschiedene Bereiche einteilen, darunter eine Fläche für Gewerkschaften und eine für Fahrradgruppen, um die Corona-Maßnahmen einzuhalten. In Thüringen haben neben Erfurt Ortsgruppen in Jena, Gotha, Sömmerda, Suhl und Nordhausen Demonstrationen angekündigt.