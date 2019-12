Der hohe Pferdeschwanz ist einer der wichtigsten Frisuren-Trends für 2020. Bildrechte: imago images / Westend61

Und da wir ja nicht immer nur Beachwaves tragen wollen, sind in der neuen Saison Flechtfrisuren ein echter "Hingucker". Zu den Favoriten zählen hier ein unordentlicher französischer Zopf (undone!), ein auf der Kopfhaut geflochtener Zopf als Stirnband und ein in unterschiedlichen Strukturen geflochtener Pferdeschwanz.



Ein "halb nach oben, halb nach unten"-Look für mehr Volumen am Oberkopf sieht auch mal eben schnell ganz anders aus. Auch das klassische Haargummi passt wieder in die Zeit; verziert mit Edelsteinen, Blumen, Tüchern – erfrischt es so die Frisur.



Und bei den Promis gerade en vogue: der Wet-Look – gemacht mit Haaröl oder Wet-Gel, super chic zum Ausgehen.