Die Kriminalpolizei in Berlin ermittelt nach einem tödlichen Angriff auf Fritz von Weizsäcker. Der 59 Jahre alte Chefarzt hatte am Dienstagabend einen medizinischen Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg gehalten, als ein Mann aus dem Zuschauerraum mit einem Messer auf ihn losging. Von Weizsäcker starb noch vor Ort. Ein Mann, der versuchte hatte, den Angreifer aufzuhalten, wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte mit Hilfe anderer Zuhörer festgenommen werden.