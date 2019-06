Lievei Luo und Jilxuan Sun gehen beide in eine der zehnten Klassen des Domgymnasiums in Magdeburg. Seit gut einem Jahr sind sie in Deutschland. Ihr erstes Etappenziel sei das Abitur, sagt Lievei. Danach soll es aber nicht zurück nach China gehen, denn Lievei möchte auch in Deutschland studieren. Dafür sei er nach Deutschland gekommen – sein Ziel: das Maschinenbaustudium.

Bei seinem Klassenkameraden Hanyuan ist es ähnlich. Er habe schon früh geplant, nach dem Mittelschulabschluss China zu verlassen, um im Ausland zu studieren. Am Ende hatte er die Wahl zwischen den USA und Deutschland – und ging nach Magdeburg.

Deutsches Bildungssystem beliebt in China

Kein Einzelfall. Das deutsche Bildungssystem habe in China einen sehr guten Ruf, sagt Oliver Franke. Er ist der Geschäftsführer der Firma China-Profis, die die Schüler nach Magdeburg geholt hat und im Auftrag der Eltern das gesamte Drumherum organisiert.

Ein neues Zuhause weit weg von der Heimat

Blick in ein Klassenzimmer der Schule. Bildrechte: dpa Franke betreibt zusammen mit seiner Frau ein Wohnheim: Da sind alle 16 chinesischen Schüler des Domgymnasiums untergebracht. Bei ihrem Aufenthalt in Deutschland gehe es nicht nur ums Lernen, sagt Franke. Er lege Wert darauf, dass seine Schützlinge gut integriert sind.



So sei es besonders wichtig, dass Freundschaften mit anderen Klassenkameraden entstehen. Franke und seine Frau legen viel Wert darauf, dass "es das Zuhause der Kinder in Deutschland sein soll und wir bemühen uns, ihnen dieses Gefühl zu vermitteln, mit allem, was dazugehört."

Hohe Anforderungen an chinesische Schüler

Die Schüler starten in der neunten oder zehnten Klasse und bleiben dann bis zum Abitur, also bis zu vier Jahre. Der lange Aufenthalt sei wichtig, ergänzt Franke, denn so könnten sich die chinesischen Schüler sich an das deutsche Schulsystem gewöhnen.

Das komme nur für sehr motivierte Schüler in Frage, sagt der Schulleiter des Domgymnasiums, Dietrich Lührs. Die Privatschule wähle die Schüler genau aus. Eine große Hürde sei die deutsche Sprache. Die Chinesen müssten bereit sein, viel zusätzlich zu lernen: beispielsweise das Fachvokabular für den Matheunterricht oder für Geschichte.

Beide Seiten profitieren

Im Unterricht profitierten dann alle Schüler davon, erklärt der Schulleiter. "Ich bin sehr daran interessiert, chinesische Schüler hier aufzunehmen, damit die chinesischen Schüler etwas von Deutschland lernen und mit nach China bringen. Und umgekehrt bin ich daran interessiert, dass unsere Schüler etwas von China erfahren und diese große Macht, dieses große Land, dieses große Volk kennenlernen."