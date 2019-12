Diese Prominenten starben 2019

Bruno Ganz: 22. März 1941 - 16. Februar 2019 Seit Mitte der 1970er Jahre wurde der Schauspieler mit Filmen wie "Der amerikanische Freund" oder als Adolf Hitler in "Der Untergang" in Deutschland bekannt. Er war auch gefeierter Theaterschauspieler, spielte unter anderem in einer legendären "Faust"-Inszenierung des Regisseurs Peter Stein während der Expo 2000 in Hannover. Bildrechte: dpa