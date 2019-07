Cameron Boyce: 28. Mai 1999 - 7. Juli 2019 Der US-amerikanische Schauspieler und Kinderstar spielte erstmals mit neun Jahren in dem Horrorfilm "Mirrors". Bekannt wurde er vor allem mit seiner Rolle als Luke Ross in der Disney-Serie "Jessie". Danach spielte er in den Disney-Filmen "Descendants" und "Descendants 2". Er starb an den Folgen einer längeren Krankheit. Bildrechte: imago images / Starface