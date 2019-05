Schüleraustausch Zu wenig Gastfamilien in Deutschland

Für Andrea Busch und ihren Mann ist es bereits das zweite Mal: Die Zwickauer haben eine Gastschülerin bei sich aufgenommen: Gabriela. Sie ist 15 Jahre alt und kommt aus Medellín in Kolumbien. Jetzt geht sie für ein paar Monate aufs Zwickauer Peter-Breuer-Gymnasium. Davor hatten Andrea Busch und ihr Mann schon eine Gastschülerin aus Frankreich.

Mein Mann und ich reisen sehr viel und manchmal ist so meine Devise: Wenn ich nicht selbst in die Welt kann, dann hole ich mir die Welt nach Hause. Andrea Busch

Gastkinder als Bereicherung

Die eigenen drei Kinder sind seit Kurzem aus dem Haus. Die Gastkinder seien eine große Bereicherung, sagt Busch. Die ganze Familie profitiere vom Austausch. Kulturelle Spannungen, wie sie viele vielleicht befürchten, habe sie nie erlebt. "Ganz besonders schön ist, dass wir uns auch als Familie nochmal neu kennenlernen und auch aus der Sicht einer Kolumbianerin Deutschland nochmal mit ganz andern Augen betrachten."

Trotz solcher Vorteile suchen Austausch-Organisationen händeringend nach Gastfamilien. Der Dachverband "Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch" holt pro Jahr 2.000 junge Menschen aus dem Ausland an deutsche Schulen. Geschäftsführerin Anna Wasielewski sagt: Es könnten auch doppelt so viele sein. Was fehlt, sind die Gastfamilien.

Mangelt es den Deutschen an Gastfreundschaft?

Wasielewksi würde das auf keinen Fall so sagen, im Gegenteil: "Ich denke, dass die Gastfreundschaft in Deutschland sehr groß ist. Aber es ist tatsächlich so, dass, wenn wir auf der Suche nach Gastfamilien sind, sich ganz viele nicht angesprochen fühlen oder glauben, dass sie das nicht leisten können."

So lebten Menschen in den Ballungsräumen oft ohnehin schon beengt in kleinen Mietwohnungen. Da sei wenig Platz für Gastkinder. "Neben dem Platzproblem glauben wir, dass es auch was damit zu tun hat, dass sich die Familienstruktur etwas geändert hat. Seitdem in den meisten Familien beide Elternteile arbeiten, haben die Familien ganz oft das Gefühl, einem Austauschschüler nicht genug bieten zu können."

Mehr Unterstützung für Gasteltern

Neben einem Bett und den Mahlzeiten brauche es aber gar nicht so viel, sagt Wasielewski. Taschengeld kriegen die Austauschschüler von ihrer leiblichen Familie, versichert sind sie über die Organisation. Der "Arbeitskreis gemeinnütziger Jugendaustausch" fordert trotzdem eine finanzielle Würdigung des Engagements der Eltern: Sie sollen Kindergeld für die Gastkinder bekommen. Schließlich kümmerten sich die meisten auch wie ums eigene Kind.

Gabi zum Beispiel hatte es in Zwickau anfangs etwas schwer mit ihren Mitschülern, sagt Gastmutter Andrea Busch. "Ich bin in die Schule, hab das Gespräch mit den Lehrern geführt und dann auch feststellen können, dass wir Deutschen ganz anders reagieren auf das Fremde, aber nach den ersten zwei Monaten hat sich das gegeben. Die Klasse hat sich mehr und mehr geöffnet und jetzt ist auch ein sehr großer Zusammenhalt und sehr großes Interesse vonseiten der Klasse da."