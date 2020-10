Der Wirt hatte kurz vor den bundesweit verhängten Corona-Schutzmaßnahmen im März eine Betriebsschließungspolice abgeschlossen, um sich gegen Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie abzusichern. Die Versicherungskammer will dennoch nicht zahlen und prüft nun, ob sie in Berufung geht. Sie argumentiert damit, dass in ihren Versicherungsbedingungen behördlich angeordnete Schließungen auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes zwar gedeckt seien, der Covid-19-Erreger jedoch nicht genannt werde.