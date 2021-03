Patienten-Entertainment Internet und Telefon am Krankenbett nur manchmal kostenfrei

Wer länger im Krankenhaus liegt, soll vor allem gesund werden. Aber es gilt auch, Zeit rumzukriegen – zwischen Mahlzeiten und Visite. In den meisten Kliniken gibt es dafür Telefone und Fernseher am Bett, immer öfter auch Tablets mit Internetzugang. Doch in vielen Fällen ist dieser Service nicht umsonst.