Pascal Jürgens: "Die deutlichste Gefahr sind eben diese Fälle, in denen direkt die Gesundheit auf dem Spiel steht. Wenn empfohlen wird, Desinfektionsmittel zu trinken oder in den Körper zu spritzen, dann ist das lebensbedrohlich. Zum Glück kommt es sehr, sehr selten vor, dass Menschen auf solche Fake News hereinfallen und sich tatsächlich verletzen. In den USA sind zum Beispiel die Fälle von Verletzungen durch Desinfektions- und Reinigungsmittel in der Krise um 100 bis 200 Fälle pro Tag gestiegen. Das sind 0,00006 Prozent der Bevölkerung.