Bei der Feuerwehr in Gera klingelt in letzter Zeit immer öfter das Telefon. Der Grund sind gefährliche Eiszapfen, erzählt Sprecher Göran Kugel: "Auch die Sonne (...) hat dazu beigetragen, dass die Dächer abschmelzen, das Schmelzwasser an den Dachrinnen dann wieder friert und sich so größere Eiszapfen bilden." Tatsächlich sei die Feuerwehr in den letzten Tagen mehrfach ausgerückt, um Eiszapfen zu entfernen, so Kugel weiter. Allerdings nur an öffentlichen Gebäuden.