Gerichtsvollzieher in Mitteldeutschland haben immer weniger zu tun. Das zeigen Zahlen der Oberlandesgerichte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die dem MDR-Magazin "exakt" vorliegen. Am stärksten ist demnach der Rückgang in Thüringen. Zählten die Gerichtsvollzieher im Freistaat 2016 noch knapp 190.000 neue Vollstreckungsaufträge, waren es 2018 nur noch gut 160.000 - ein Rückgang um rund 14 Prozent. Bei den Gerichtsvollziehern in Sachsen sank die Zahl der neuen Aufträge um gut sieben Prozent auf 350.000 im Jahr 2018. In Sachsen-Anhalt betrug der Rückgang im selben Zeitraum elf Prozent auf gut 200.000.