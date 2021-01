Einen Beleg dafür sieht Schaefer in der klinischen Impfstudie von Pfizer und Biontech in den USA. Üblicherweise seien Frauen mit aktuellem Kinderwunsch von der Teilnahme an solchen Studien eigentlich ausgeschlossen. Sie müssten unterschreiben, dass sie entweder enthaltsam leben oder verhüten – einfach, um jegliches Risiko auszuschließen. Dennoch seien einige Probandinnen schwanger geworden, erzählt Schaefer: "Trotz Ausschluss von Schwangerschaft ist es bei der großen Zahl von Impfprobanden doch in zwölf Fällen zu einer Schwangerschaft bei geimpften Frauen gekommen. Elf weitere Schwangerschaften sind in der Placebo-Gruppe aufgetreten."