In den meisten Bundesländern gilt dagegen ein striktes Verbot, mit Feuer betriebene Laternen frei fliegen zu lassen. In Sachsen können vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße mit bis zu 1.000 Euro Geldbuße bestraft werden, in Thüringen sind dafür wie in vielen anderen Ländern bis zu 5.000 Euro Strafe möglich. In Schleswig-Holstein ist sogar ein Bußgeld von 10.000 Euro möglich.