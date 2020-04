Es gibt in Corona-Zeiten diejenigen, die das Büro schmerzlich vermissen und solche, die sich sehnlichst wünschen, auch nach der Pandemie öfter vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten zu können. Mehr Flexibilität, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weniger Ablenkung und die Ersparnis des Arbeitsweges: Diese Vorteile haben Befragte 2019 in einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, angegeben.

Aber, es werden auch Nachteile genannt, sagt Mitautor Philipp Grunau: "So berichten die Beschäftigten, die wir befragt haben, teilweise auch davon, dass Arbeit und Privatleben sich stärker vermischen durch Homeoffice, vor allem, wenn sie außerhalb der regulären Arbeitszeiten von zuhause arbeiten, also zum Beispiel abends oder am Wochenende." Zudem berichten einige auch davon, dass der Kontakt zu Kollegen leide oder leiden könne, sagt Grunau.

Außerdem vermuteten einige Befragte, dass ihr Vorgesetzter eine schlechtere Arbeitsleistung unterstellt und sich die Karrierechancen im Homeoffice verschlechtern.

Vorwurf der Praxisferne aus der Sächsischen Wirtschaft

Vor Corona haben laut IAB-Studie etwa 30% der Angestellten in großen und mittelgroßen Betrieben gelegentlich im Homeoffice gearbeitet. Nach Corona könnten es wesentlich mehr sein, sagt Josephine Hofmann, Leiterin des Teams "Zusammenarbeit und Führung" am Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart: "Man wird, glaube ich, nicht sagen können: Zurück in die Kiste und alles wie vorher."