Darin gaben die aus Afghanistan und Iran stammenden Heranwachsenden zu, Ende vergangenen Jahres in Amberg wahllos Passanten angegriffen und beleidigt zu haben. Als wesentlichen Auslöser der wahllosen Attacken nannten die zur Tatzeit zwischen 17 und 19 Jahren alten Angeklagten den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln an.

Die vier jungen Männer hatten Ende Dezember in Amberg wahllos 21 Menschen angegriffen. 15 Menschen wurden verletzt. Auch bei ihrer Festnahme griffen sie Polizisten an. Die Anklage warf den Männern gefährliche Körperverletzung, Nötigung und Widerstand gegen Polizeibeamte vor. Die vier sitzen seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Wann in dem Verfahren das Urteil fällt, ist offen. Ursprünglich war das für Ende Juli geplant.