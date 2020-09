Barmer-Studie Diagnose heller Hautkrebs immer häufiger

In Deutschland erkranken immer mehr Menschen an hellem Hautkrebs. Das geht aus einer Analyse der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach sind vor allem die über 50-Jährigen stark betroffen. Als größter Risikofaktor von Hautkrebs gilt das UV-Licht durch Sonnenstrahlung oder in Solarien. Kennzeichen der Krebserkrankung sind leichte Verhornungen oder schuppige Veränderungen auf der Haut.