In Großpösna haben die Bauarbeiten begonnen. Täglich reißt die Deutsche Glasfaser GmbH im Ort 800 Meter Gehwege auf und bringt einen Kabelkanal in die Erde. In diesen Kabelkanal soll in den nächsten Monaten eine schnelle Glasfaserleitung eingelassen werden. Darüber sollen die Nutzer in Zukunft knapp hundert Mal schneller als bisher surfen können.