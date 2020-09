Görlitz Ein Jahr Videoüberwachung: Polizei zieht positive Bilanz

Vor gut einem Jahr wurden in Görlitz an vier Punkten in der Stadt Kameras für polizeiliche Videoüberwachung scharf geschaltet. An vier Stellen der Stadt, wo das Innenministerium Kriminalitätsschwerpunkte in der sächsischen Grenzstadt ausgemacht hat. Auf 100.000 Einwohner hochgerechnet gab es in Görlitz rund 4800 Straftaten, in Sachsen sind es durchschnittlich nur 2800. Nun also ein Jahr später, was hat die Videoüberwachung gebracht und wie wird Big Brother in Görlitz gesehen?