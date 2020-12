Es ist tatsächlich keine Überraschung, dass die Deutschen in diesem Jahr nach allem rund um das Coronavirus gesucht haben. Auch der Suchbegriff mit dem zweitstärksten Anstieg ist wenig überraschend, nämlich die US-Wahl.

Deutsche googeln häufiger das Wetter

Isabelle Sonnenfeld von Google Deutschland. Bildrechte: Isabell Sonnenfeld/Jennifer Fey Platz drei allerdings hat auch Isabelle Sonnenfeld von Google Deutschland überrascht: "Auf Platz drei steht 'Wetter morgen' als Suchbegriff." Der Begriff ist nicht nur unter den aufsteigenden Begriffen oder einer ähnlichen Unter-Kategorie, sondern eben ganz vorn dabei bei den am meisten gesuchten Begriffen überhaupt. Eine Erklärung dafür könne sein, spekuliert Sonnenfeld, dass man sich in den Zeiten, in denen man vielen Aktivitäten nicht oder kaum nachgehen könne, eben mehr für das Wetter interessiere.

Googles Suche zeigt also wieder einmal: Es geht nicht nur darum, was die Menschen wissen wollen, sondern die Suche beschreibt auch die Welt. Denn wer nach einem bestimmten Begriff sucht, der ist davon betroffen und der sagt mit der Suche etwas über sich aus. So wird das Wissen einer Suchmaschine zu einer Art Pulsmesser der Welt. Ein enormes Wissen für den US-Konzern Google mit einem Marktanteil von über 90 Prozent.

Keine großen Abweichungen in Mitteldeutschland