Greenpeace-Meeresbiologe Thilo Maack forderte von der Bundesregierung, die Fischerei und die Ausbeutung von Rohstoffen in den Schutzgebieten zu verbieten. Nur so ließen sich Arten und Lebensräume schützen.



Greenpeace wirft der Bundesregierung zudem vor, dass der Meeresschutz lediglich auf dem Papier bestehe. Selbst in ausgewiesenen Schutzgebieten der Nord- und Ostsee sowie dem Nationalpark Wattenmeer erlaube die Bundesregierung weiter Ölausbeutung, Fischerei sowie Sand- und Kiesabbau.