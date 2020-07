Greenpeace kritisiert zudem, dass den deutschen Schutzgebieten in Nord- und Ostsee jegliches Management fehle. In den Schutzzonen der Nord- und Ostsee sowie im Nationalpark Wattenmeer seien immer noch die zerstörerische Fischerei mit Grundschleppnetzen und Stellnetzen erlaubt, auch die Ausbeutung von Öl oder Sand- und Kiesabbau, moniert der Report.

Der Deutsche Fischerei-Verband wehrt sich gegen die Darstellung, es gebe kein Management. Es gebe unter anderem Naturschutzverordnungen, Raumordnung oder Nationalparkgesetze im Wattenmeer. Fischerei in Schutzgebieten könne weiter laufen, weil sie nicht "zerstörerisch" sei. Ähnlich sieht es Zimmermann: Umweltverbände erzeugten gerne den Eindruck, dass Fischerei grundsätzlich alles kaputt mache. Für jedes Schutzgebiet müsse sich aber individuell angeschaut werden, was dort erlaubt werden könne und was nicht.