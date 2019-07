Ein schweres Erdbeben hat am Freitag Athen erschüttert. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 5,1 lag nach Angaben griechischer Seismologen 23 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt. In einigen Teilen der Region brachen Strom- und Telefonverbindungen zusammen.

Zunächst lagen keine Angaben über größere Schäden oder mögliche Opfer vor. Das Deutsche Geoforschungszentrum in Potsdam gab die Stärke des Bebens in Griechenland auf seiner Internetseite mit 4,8 an.