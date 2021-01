Die Grippeschutzimpfung dient auch zur Vorbeugung eines schweren Coronaverlaufs. Bildrechte: imago images / MiS

Doch woran liegt das? Experten sehen vor allem zwei Gründe – der erste: die Grippeschutzimpfung. Jeanine Brückner ist Allgemeinmedizinerin in Erfurt. In ihrer Praxis kann man sich impfen lassen gegen Grippe und das sofort, wenn man will, denn, so Brückner, der Grippeimpfstoff sei in ausreichendem Maße vorhanden. Und dieses Angebot hätten in dieser Grippeimpfsaison viele ihrer Patienten angenommen: "Die Grippeschutzimpfung war jetzt zum Ende des letzten Jahres ein großes Thema, weil wir so viel verimpft haben wie die Jahre davor nicht."