Im Moment rechnen alle zuständigen Stellen damit, dass die Impfstoffe ausreichen - auch in Thüringen und Sachsen. Knapp jeder Dritte hat sich hier in der letzten Grippesaison impfen lassen. Deutschlandweit wurden 21,2 Millionen Impfdosen verbraucht.

Somit habe man in diesem Jahr sogar einen Puffer, erklärt Dietmar Beier, der Vorsitzende der Sächsischen Impfkommission. "Ich gehe davon aus, dass 25 Millionen wahrscheinlich ausreichen werden. Weil die Impfquote in der Bevölkerung natürlich nicht so hoch ist, wie wir das eigentlich gern hätten. Und das wird sich auch leider nicht abrupt von einem zum nächsten Jahr ändern."