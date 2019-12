Der Großbrand auf Russlands einzigem Flugzeugträger "Admiral Kusnezow" ist gelöscht. Wie mehrere russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf die Feuerwehr berichteten, wurde der größte Brandherd am Freitagmorgen gelöscht. Nun werde noch kleineren Brandherden gesucht, hieß es. Insgesamt habe das Feuer auf einer Fläche von 500 Quadratmetern gewütet.

Die "Admiral Kusnezow" 2016 im Ärmelkanal. Bildrechte: dpa

Bei dem Großbrand auf der "Admiral Kusnezow" war ein Soldat ums Leben gekommen. Mindestens zehn weitere Menschen wurden verletzt. Das Feuer war am Donnerstag bei Schweißarbeiten an Bord des Flugzeugträgers ausgebrochen. Es wurden Ermittlungen zu möglichen Verstößen gegen Sicherheitsvorschriften eingeleitet. Das Flaggschiff der Russischen Seekriegsflotte liegt seit Monaten für Reparaturarbeiten im Hafen des nordrussischen Murmansk an der Barentsee.