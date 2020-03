Boeing hatte allerdings auch schon 2019, beim Vorgängermodell 737 NG, Probleme mit Rissen. Dabei ging es um "Pickle Forks" genannte Bauteile zur Befestigung der Tragflächen am Flugzeugrumpf. Der Riss an der Southwest-Airlines-Maschine trat allerdings in einem anderen Bereich auf. Ein Sprecher von Boeing erklärte auf Nachfrage, dass man von dem Vorfall wisse und mit der betroffenen Fluggesellschaft kooperiere. Der Vorfall ereignete sich laut FAA bereits am Montag.