Coronavirus Steigende Infektionszahlen nicht allein wegen mehr Tests

Der Anstieg der Corona-Neuinfektionen in jüngster Zeit ist nicht allein auf die Ausweitung der Tests zurückzuführen. Das geht aus Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor.

Laut RKI stieg die Zahl der Tests in den vergangenen beiden Wochen um etwa sechs Prozent, die Zahl der positiven Tests in dem Zeitraum hingegen um 60 Prozent. Prozentual ist der Anteil positiver Tests also stark gestiegen. Diese gestiegene "Positivenrate" belegt ein gestiegenes Infektionsrisiko. Wäre der jüngste Anstieg der Corona-Neuinfektionen lediglich Ausdruck der Ausweitung der Tests, dürfte die Positivenrate sich im Grunde nicht verändert haben.