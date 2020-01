Niedrigwasser

Grundwasserspiegel sinkt

Hinzu komme, dass in den letzten Jahren auch der Grundwasserspiegel immer weiter absinke, sagt Schubert: "In den Winterhalbjahren ist er immer ein bisschen hochgegangen", aber: Aktuell "liegen wir ungefähr zwei bis zweieinhalb Meter unter dem Normalwert". Darum stehe das Grundwasser nicht mehr hoch genug, um in das Gewässer eingespeist zu werden. In der Folge trocknet der Fluss regelrecht aus.

Die Parthe im Bereich Pomßen. Bildrechte: MDR/Ronny Arnold Kurios: Nur drei Kilometer flussaufwärts ein ganz anderes Bild. In Pomßen fließt die Parthe noch und der wesentlich größere Mühlteich hier ist gut gefüllt.



Schubert vermutet unterschiedliche Böden: "Es ist möglich, dass in den oberen Bereichen die Parthe noch mehr gedichtet ist – durch Aue, Lehm, bindige Schichten, und dass das Wasser dort nicht infiltriert." Weiter unten sei "das Gewässer quasi undicht". Das Wasser, was da ankomme, versickere und sei weg, erklärt Schubert.

Wasserwerke unter Verdacht